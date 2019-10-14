 

Инцидент в лесопарке: автомобилист и велосипедист не разминулись на велодорожке (видео)

14 октября 2019 г. 12:48
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Накануне в 15:00 в лесопарке на велодорожку вдоль Белгородского шоссе выехал автомобиль Mitsubishi, зацепив во время движения велосипедиста. Водитель авто продолжил движение, а мужчина, управлявший велосипедом, вызвал полицию. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь велосипедисту не потребовалась. К моменту прибытия патрульных водитель Mitsubishi покинул место происшествия. 

Собранные на месте ДТП материалы переданы в отдел розыска и дознания УПП Харьковской области. 

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.

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