Инцидент в лесопарке: автомобилист и велосипедист не разминулись на велодорожке (видео)

Накануне в 15:00 в лесопарке на велодорожку вдоль Белгородского шоссе выехал автомобиль Mitsubishi, зацепив во время движения велосипедиста. Водитель авто продолжил движение, а мужчина, управлявший велосипедом, вызвал полицию.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь велосипедисту не потребовалась. К моменту прибытия патрульных водитель Mitsubishi покинул место происшествия.

Собранные на месте ДТП материалы переданы в отдел розыска и дознания УПП Харьковской области.

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.