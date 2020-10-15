Индию накрыло мощное наводнение, есть погибшие (видео)

15 октября 2020 г. 15:18
Источник: УНИАН
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В Индии масштабные наводнения унесли 15 человеческих жизней. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Юг Индии сильно затопило.

Обрушилось несколько домов.

Около 30 автомобилей смыло в озеро.

Тем временем Южный Китай оправляется от последствий тайфуна. В провинции Хайнань 20 неравнодушных спасли женщину-водителя скутера, которую привалило деревом. Волонтеры смогли поднять ствол и освободить пострадавшую. Ее с травмами внутренних органов доставили в больницу. Городские власти решают вопрос о компенсации.

Синоптики говорят, что последний раз настолько сильные ливни в регионе были два десятилетия назад.

 

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