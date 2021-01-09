Индонезийский пассажирский самолет потерпел крушение в море

Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале. Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

Ранее в сети появились фото и видео с места предполагаемой авиакатастрофы в Индонезии. Сообщалось, что местные рыбаки нашли обломки самолета, а также вещи пассажиров.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, посольство уже проверяет, были ли украинские граждане на борту этого самолета.