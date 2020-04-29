Информация о минировании на площади Свободы не подтвердилась

29 апреля 2020 г. 16:55
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Специалисты обследовали около 2 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 95 граждан. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учреждении, расположенном на площади Свободы, 6, поступило в службу "102" 29 апреля около 11:00. На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 

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