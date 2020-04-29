Информация о минировании на площади Свободы не подтвердилась

Специалисты обследовали около 2 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 95 граждан. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учреждении, расположенном на площади Свободы, 6, поступило в службу "102" 29 апреля около 11:00. На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.