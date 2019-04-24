Иностранцы напали на таксиста: подробности

Неподалеку от российского консульства около часа ночи гвардейцы, которые патрулировали улицы, услышали крики о помощи. Подойдя ближе, они увидели, что четверо парней напали на таксиста.

Таксист подвозил пассажира, у которого была назначена встреча в центре города. Юноша говорил, что ему срочно надо передать документы, но когда таксист подъехал на место встречи, пассажир чего-то испугался и вместо того, чтобы передать четырем молодым парням, которые его ждали, документы, сломя голову, побежал в неизвестном направлении.

Яна Кулькина, ст. ин. мониторинга Киевского ОП

Вони вирішили, що водій таксі - він у цьому також замішаний. І тому у них виник конфлікт. І один із іноземців (вони марокканці самі), студенти одного з Харківських вузів, він вкусив його за нос та за шию. І цим самим наніс йому легкі тілесні ушкодження.

Вблизи как раз проходил патруль Нацгвардии Украины. Они испугали нападавших, а вскоре ими уже занялись полицейские.

Яна Кулькина, ст. ин. мониторинга Киевского ОП

Вони втекли з місця у гуртожиток, який також був розташований неподалік, у якому вони проживали. І саме у цьому гуртожитку їх затримали працівники поліції.

Всем нападающим чуть больше двадцати. Сейчас они задержаны. Против них открыли уголовное производство по статье "Умышленные легкие телесные повреждения". Санкция статьи предусматривает штраф до 850 гривен или общественные исправительные работы.