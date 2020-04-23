Иностранец, напавший на патрульных, оказался нелегалом

Полицейские Харькова задержали иностранца, который напал на патрульного и нанес ему телесные повреждения. Злоумышленником оказался 28-летний мужчина, который нелегально находился на территории Украины с 2017 года.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 22 апреля в Шевченковский отдел полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что на улице Дербентской возле кафе находится человек без защитной маски и странно себя ведет. К нему обратились патрульные полицейские с просьбой не нарушать общественный порядок. На замечание иностранец отреагировал агрессивно, снял верхнюю одежду, бросился на них с деревянной палкой и ударил по руке полицейского.

Правонарушитель задержан. Им оказался 28-летний гражданин другого государства. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.