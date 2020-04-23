Иностранец, напавший на патрульных, оказался нелегалом

23 апреля 2020 г. 11:59
1 просмотр

Полицейские Харькова задержали иностранца, который напал на патрульного и нанес ему телесные повреждения. Злоумышленником оказался 28-летний мужчина, который нелегально находился на территории Украины с 2017 года.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 22 апреля в Шевченковский отдел полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что на улице Дербентской возле кафе находится человек без защитной маски и странно себя ведет. К нему обратились патрульные полицейские с просьбой не нарушать общественный порядок. На замечание иностранец отреагировал агрессивно, снял верхнюю одежду, бросился на них с деревянной палкой и ударил по руке полицейского.

Правонарушитель задержан. Им оказался 28-летний гражданин другого государства. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
 
22 апреля следователем Шевченковского отдела полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сейчас 28-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53