Иностранец пытался перевезти через границу патроны и 500 пачек лекарств

09 июня 2019 г. 14:55
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Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, запрещенные предметы в пункте пропуска "Плетеневка" пытался незаконно перевезти через границу гражданин Узбекистана.

По данным пограничников, 42-летний мужчина направлялся за пределы Украины на автомобиле "Мерседес Спринтер" и для прохождения оформления избрал полосу движения "зеленый коридор", демонстрируя тем самым, что у него нет запрещенных вещей. Но у стражей границы возникли сомнения, что на автомобиле все-таки могут перевозить запрещенные предметы, поэтому они совместно с таможенниками провели дополнительную проверку, в том числе с участием служебной собаки. 

Во время углубленного осмотра среди вещей обнаружено 12 патронов калибра 9 мм, а в межпотолочном пространстве за обшивкой автомобиля более 500 флаконов и упаковок с медицинскими препаратами. Стоимость медпрепаратов составляет около 70 тысяч гривен.

Кроме того, у мужчины изъяли машину, которая оценена в более чем  280 тысяч гривен.

 

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