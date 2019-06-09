Иностранец пытался перевезти через границу патроны и 500 пачек лекарств

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ, запрещенные предметы в пункте пропуска "Плетеневка" пытался незаконно перевезти через границу гражданин Узбекистана.

По данным пограничников, 42-летний мужчина направлялся за пределы Украины на автомобиле "Мерседес Спринтер" и для прохождения оформления избрал полосу движения "зеленый коридор", демонстрируя тем самым, что у него нет запрещенных вещей. Но у стражей границы возникли сомнения, что на автомобиле все-таки могут перевозить запрещенные предметы, поэтому они совместно с таможенниками провели дополнительную проверку, в том числе с участием служебной собаки.

Во время углубленного осмотра среди вещей обнаружено 12 патронов калибра 9 мм, а в межпотолочном пространстве за обшивкой автомобиля более 500 флаконов и упаковок с медицинскими препаратами. Стоимость медпрепаратов составляет около 70 тысяч гривен.

Кроме того, у мужчины изъяли машину, которая оценена в более чем 280 тысяч гривен.