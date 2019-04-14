Иностранец тайно пытался вывезти в Россию 700 упаковок лекарств

Сегодня утром, 14 апреля, в пункте пропуска «Плетеневка» пограничники совместно с сотрудниками Фискальной службы обнаружили более 700 упаковок медицинских препаратов, скрытых от таможенного контроля.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, их пытался вывезти в Россию 28-летний гражданин Узбекистана на автомобиле «Мерседес Спринтер». В ходе погранично-таможенного оформления правоохранители обратили внимание на нервозное поведение водителя, поэтому было принято решение о проведении углубленного осмотра машины.

В результате пограничники обнаружили над сиденьем водителя и пассажира специально изготовленный тайник, в котором находились стеклянные бутылки с препаратом «Корвитин», который используется в области кардиологии и неврологии, в количестве 630 штук. Другой тайник был обустроена под прикрученной боковой обшивкой салона автомобиля. В нем находилось 100 упаковок медпрепарата «Driclor», который используется против повышенного потоотделения.

Предварительная сумма оценки товаров составляет почти 70 000 гривен. Лекарства вместе с автомобилем изъяты и переданы представителям Государственной фискальной службы.