Иностранец торговал канабисом на Харьковщине: мужчине грозит 10 лет тюрьмы

05 мая 2019 г. 13:45
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В доме 51-летнего гражданина Азербайджана правоохранители изъяли около 3 килограммов наркотиков и электронные весы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Кроме того, 3 мая в поселке Песочин правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником каннабиса за 2 тысячи гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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