Иностранец торговал марихуаной среди студентов (фото)

15 декабря 2018 г. 11:58
2 просмотра
11 декабря 27-летний гражданин Нигерии за 300 гривен продал на проспекте Науки сверток из фольги с наркотиком весом около 1 грамма.
 
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области. 
 
По информации полиции, при личномр обыске у него было изъято 3601 гривну, часть из которых получена за сбыт наркотика, 3 полимерные пакета с каннабисом общим весом около 6 грамм и 2 мобильных телефона. Также во  время обыска по месту проживания полицейские изъяли около 286 граммов каннабиса, который находился в 19 полимерных пакетах и ​​пластиковом контейнере, 5 мобильных телефонов, электронные весы, банковские карты и самодельное устройство для употребления наркотика.
 
Как выяснилось, злоумышленник прибыл на территорию Украины на учебу и с сентября 2016 года проживает в Харькове. Мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны среди иностранных студентов.
 
Кроме того, полицейские установили преступные связи нигерийца - это оказались двое 27-летних граждан Египта, проживающих вместе на съемной квартире и учатся в одном из университетов города. 
 
В ходе обыска по месту проживания мужчин полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с каннабисом весом около 50 грамм. По предварительной информации, наркотическое средство им поставлял гражданин Нигерии. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Сейчас устанавливается причастность граждан Египта к сбыту наркосредств.
 
Гражданин Нигерии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.