Иностранец торговал марихуаной среди студентов (фото)

11 декабря 27-летний гражданин Нигерии за 300 гривен продал на проспекте Науки сверток из фольги с наркотиком весом около 1 грамма.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области.

По информации полиции, при личномр обыске у него было изъято 3601 гривну, часть из которых получена за сбыт наркотика, 3 полимерные пакета с каннабисом общим весом около 6 грамм и 2 мобильных телефона. Также во время обыска по месту проживания полицейские изъяли около 286 граммов каннабиса, который находился в 19 полимерных пакетах и ​​пластиковом контейнере, 5 мобильных телефонов, электронные весы, банковские карты и самодельное устройство для употребления наркотика.

Как выяснилось, злоумышленник прибыл на территорию Украины на учебу и с сентября 2016 года проживает в Харькове. Мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны среди иностранных студентов.

Кроме того, полицейские установили преступные связи нигерийца - это оказались двое 27-летних граждан Египта, проживающих вместе на съемной квартире и учатся в одном из университетов города.

В ходе обыска по месту проживания мужчин полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с каннабисом весом около 50 грамм. По предварительной информации, наркотическое средство им поставлял гражданин Нигерии. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Сейчас устанавливается причастность граждан Египта к сбыту наркосредств.