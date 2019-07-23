 

Иностранец в ходе ссоры из-за денег пытался убить знакомого

23 июля 2019 г. 12:06
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Харьковские правоохранители задержали 52-летнего гражданина Грузии за покушение на убийство знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом бессознательном состоянии доставили 52-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 52-летний гражданин Грузии – знакомый потерпевшего.

Как было установлено, между мужчинами возникла ссора на финансовой почве, в ходе которой злоумышленник два раза ударил оппонента ножом - в грудь и живот.

22 июля задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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