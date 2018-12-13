Иностранец заочно получил 15 лет тюрьмы за расправу над знакомым турком

Киевский районный суд заочно признал виновным в убийстве из корыстных побуждений 30-летнего гражданина Турции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, трагедия случилась в августе 2015 года. Осужденный мужчина длительное время нигде не работал и находился в трудном материальном положении. Поэтому, узнав, что в Харьков прилетает его богатый соотечественник, турок охотно согласился встретить гостя в аэропорту. Предполагая, что турист будет иметь при себе значительную сумму, мужчина решил его убить и обобрать.

Он заранее подготовился к преступлению и планам не помешало даже то, что гость прилетел в Харьков еще с двумя друзьями.