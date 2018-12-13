Иностранец заочно получил 15 лет тюрьмы за расправу над знакомым турком

13 декабря 2018 г. 15:02
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Киевский районный суд заочно признал виновным в убийстве из корыстных побуждений 30-летнего гражданина Турции. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По информации прокуратуры,  трагедия случилась в августе 2015 года. Осужденный мужчина длительное время нигде не работал и находился в трудном материальном положении. Поэтому, узнав, что в Харьков прилетает его богатый соотечественник, турок охотно согласился встретить гостя в аэропорту. Предполагая, что турист будет иметь при себе значительную сумму, мужчина решил его убить и обобрать.

Он заранее подготовился к преступлению и планам не помешало даже то, что гость прилетел в Харьков еще с двумя друзьями.

В съемной квартире злоумышленник на глазах у свидетелей перерезал горло соотечественнику. Он запугал друзей погибшего, приказав им лететь домой. Убийца забрал из сумки потерпевшего 20 тысяч долларов, ювелирные украшения и технику. Не погнушался даже надеть пояс своей жертвы.
 
После убийства злоумышленник скрывался от следствия, был объявлен в международный розыск, на время которого досудебное расследование остановили. Для того, чтобы подозреваемый понес заслуженное наказание, прокуратура через суд получила разрешение на проведение заочногорасследования, предусмотренного ст. 297-1 УПК Украины.
 
Во время расследование было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. Суд поддержал позицию прокурора и признал иностранца виновным в убийстве. Суд приговорил 30-летнего мужчину к к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание он начнет отбывать сразу после фактического задержания.

 

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