Инспектор ГСЧС вымогал деньги у предпринимателей

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили в неоднократном получении неправомерной выгоды 27-летнего работника одного из районных отделов ГСЧС Украины.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сейчас у следствия имеется информация о двух эпизодах получения неправомерной выгоды. В одном из случаев предприниматель заплатил взятку за непроведение проверки, в другом - также оплатил «мзду» за беспрепятственное получение необходимых ему справок. Общая сумма полученных незаконным путем средств составила 10 тысяч 700 гривен.

Деньги были обнаружены во время проведения обысков по месту работы и проживания подозреваемого.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.