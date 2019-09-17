Искра фейерверка подожгла детскую коляску в Лозовой

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17 сентября 2019 г. 17:14
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Во время запуска фейерверка на праздновании 150-летия Лозовой загорелась детская коляска, как сообщают в ТРК Лозовая.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Лозовая. Его зафиксировали очевидцы, снимавшие салют, а запись появилась на странице местной телерадиокомпании в соцсети Фейсбук.

По словам очевидцев, искра от пиротехники попала в коляску, и та загорелась. Ребенка спасло то, что незадолго до этого его взяли на руки родители.

Потушить пламя помогли знакомые, стоявшие рядом. Один из них получил ожоги руки.

Мать ребенка написала заявление в полицию и обращение к меру города. По ее словам, они с коляской стояли возле ступенек во Дворец культуры, и смотрели на салют с расстояния.

Кроме того, осколки пиротехники попали в глаз и в головы отдыхающих.

 

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