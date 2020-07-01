Итальянские полицейские изъяли самую большую в мире партию наркотиков

01 июля 2020 г. 18:06
Источник: Укринформ
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Итальянские стражи порядка изъяли в порту близ Неаполя партию наркотиков весом 14 тонн. Об этом сообщает ANSA.

«Полиция Италии в среду в порту Салерно на юге Неаполя, изъяла 14 тонн наркотиков, которые изготавливали члены «Исламского государства» для финансирования терроризма в Сирии», - говорится в сообщении.

Среди 84 миллионов таблеток есть амфетамин и синтетический наркотик каптагон, который также называют "наркотиком джихадистов", ведь боевики «Исламского государства» употребляют его для "подавления страха и боли".

По словам стражей порядка, стоимость партии изъятых наркотиков превышает один миллиард евро, она считается наибольшей выявленной в мире.

Отмечается, что наркотические препараты были спрятаны в бумажных цилиндрах для промышленного использования, чтобы их не могли обнаружить сканеры полиции.

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