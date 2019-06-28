 

Из аэропорта, вокзала и 5 отелей Харькова эвакуировали 500 человек

28 июня 2019 г. 9:45
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Информация о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале, поступившая 27 июня на электронную почту полиции, не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские, кинологи и специалисты-взрывотехники обследовали более 15 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. 

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

 

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