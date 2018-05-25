Из Дергачевской колонии сбежал преступник (фото)

Правоохранители разыскивает Андрея Сергейчука, 1975 года рождения, который 25 мая сбежал из Дергачевской исправительной колонии.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза зеленые.
Мужчина был одет в светлые спортивные штаны, футболку, светлые кроссовки, кожаную куртку.
Полиция просит какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в Дергачевский отдел полиции по телефонам 0576320888, 050-34-44-072, 102 или другим удобным образом.
В связи с происшествием в городе введен план "Сирена", согласно которого выезды и въезды в Харьков частично перекрыты правоохранителями.