Из Дергачевской колонии сбежал преступник (фото)

Правоохранители разыскивает Андрея Сергейчука, 1975 года рождения, который 25 мая сбежал из Дергачевской исправительной колонии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза зеленые.

Мужчина был одет в светлые спортивные штаны, футболку, светлые кроссовки, кожаную куртку.

Полиция просит какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в Дергачевский отдел полиции по телефонам 0576320888, 050-34-44-072, 102 или другим удобным образом.

В связи с происшествием в городе введен план "Сирена", согласно которого выезды и въезды в Харьков частично перекрыты правоохранителями.