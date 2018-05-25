Из Дергачевской колонии сбежал преступник (фото)

25 мая 2018 г. 16:36
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Правоохранители  разыскивает Андрея Сергейчука, 1975 года рождения, который 25 мая сбежал из Дергачевской исправительной колонии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза зеленые.

Мужчина был одет в светлые спортивные штаны, футболку, светлые кроссовки, кожаную куртку.

Полиция просит какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в Дергачевский отдел полиции по телефонам 0576320888, 050-34-44-072, 102 или другим удобным образом.

В связи с происшествием в городе введен план "Сирена", согласно которого выезды и въезды в Харьков частично перекрыты правоохранителями.

 

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