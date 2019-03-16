Из дома бизнесвумен вынесли сейф с деньгами и драгоценностями

15 марта в 20:47 в полицию с заявлением о краже обратилась 48-летняя жительница поселка Васищево.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина рассказала, что неизвестные вынесли из ее квартиры сейф с деньгами, золотыми изделиями и документами.

По словам заявительницы, в сейфе находилось около 540 000 гривен, золотые изделия и документы на недвижимость.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.