Из дома бизнесвумен вынесли сейф с деньгами и драгоценностями

16 марта 2019 г. 17:59
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15 марта в 20:47 в полицию с заявлением о краже обратилась 48-летняя жительница поселка Васищево. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина рассказала, что неизвестные вынесли из ее квартиры сейф с деньгами, золотыми изделиями и документами.

По словам заявительницы, в сейфе находилось около 540 000 гривен, золотые изделия и документы на недвижимость.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. 

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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