Из двух харьковских вузов эвакуируют людей: ищут взрывчатку

В Харькове полицейские проверяют информацию о заминировании двух вузов - Университета городского хозяйства, расположенного на ул. Маршала Бажанова, и ХНУРЭ на проспекте Науки.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в данных учебных заведениях поступило в полицию 24 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.