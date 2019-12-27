Из двух ресторанов в центре Харькова из-за посетителя эвакуировали людей

27 декабря 2019 г. 10:19
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Из ресторана в центре Харькова сегодня ночью эвакуировали людей.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

По данным сводки, 27 декабря ночью, в 3:37, в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение от посетителя ресторана «Корова» , расположенного на ул. Ярослава Мудрого, 37,  о том, что у  него имеется с собой граната.

На место происшествия выезжали взрывотехническая и следственно-оперативная группы.

При проверке никаких боеприпасов у мужчины не было выявлено.

Из ресторана «Корова» и соседней «Мафии» были эвакуированы 27 человек. По данному факту  проводятся следственные действия.

 

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