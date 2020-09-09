Из Эквадора в Украину вместе с бананами прибыли 112 кг кокаина

09 сентября 2020 г. 13:14
Источник: Укринформ
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В морском порту "Южный" пограничники разоблачили рекордную партию кокаина стоимостью более $17 млн. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«На днях в морском порту "Южный" оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали рекордную партию кокаина. Наркотические средства перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор. Благодаря полученной оперативными сотрудниками Государственной пограничной службы Украины информации попытку контрабанды наркотических средств было приостановлено», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в контейнере оперативные сотрудники обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином. По информации ведомства, общий вес наркотиков составляет около 112 кг, а их стоимость на теневом рынке составляет более 17 млн ​​долларов.

Дальнейшие процессуальные действия продолжаются.

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