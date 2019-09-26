Из горящей многоэтажки спасли мужчину и эвакуировали 7 жильцов

В Киевском районе пожарные спасли мужчину и эвакуировали 7 жильцов из горящей 9-этажки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 сентября в 15:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Дружбы народов, 229.

Прибывшие к месту пожара бойцы ГСЧС установили, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Сразу у входной двери спасатели наткнулись на одного из жителей этой квартиры (1983 года рождения), которого немедленно эвакуировали на свежий воздух.

Далее, в задымленной комнате, бойцы нашли второго мужчину – его брата, 1981 года рождения.

Надышавшись дымом, он уже не мог самостоятельно двигаться, поэтому спасатели вынесли его, спасая ему жизнь.

Обоих братьев каретой скорой помощи госпитализировали.

На лестничной клетки было сильное задымление, и спасатели помогли шестерым жителям дома выбраться наружу.

В 15:25 пожар был локализован и в 15:36 ликвидирован. Причина ее возникновения и убытки от него устанавливаются.