Из харьковского аэропорта, железнодорожного вокзала и ряда домов эвакуировали людей

13 мая 16:15 в полицию поступило электронное анонимное сообщение о заминировании Харьковского аэропорта, железнодорожного вокзала, пожарной части, а также ряда домов в Харькове.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки, в сообщениях были указаны следующие адреса:

- Слободской район, ул. Ромашкина, 1 - Международный аэропорт «Харьков»;

- Хлодногорський район, площадь Привокзальная, 1 - «Южный

вокзал»;

- Основ`янський район, ул. Квиткинская, 25 - Государственная пожарно-спасательная часть № 4;

- дом на ул. Льва Ландау, 12 в Слободском районе,

- дом на ул. Липецкой, 146б в Киевском районе,

- Новобаварский район, ул. Екатерининская, 8 - школа № 12.

- дом на ул. Киевской, 22, Слободской район.

- частный дом в пер. Рыбасовском, 98, Слободской район.

- дом на ул. Гольдберговской, 98, Основянский район,

- Холодногорський район, ул. Дмитриевская, 29,

- Новобаварский район, ул. Большая Гончаровская, 7,

- Основянский район, Нетеченская набережная, 21,

- Новобаварский район, ул. Сущинсая, 67,

- Новобаварский район, ул. Победителей, 8,

- Новобаварский район, ул. Конева, 10/2.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал, пассажиры и посетители были эвакуированы.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружили.

Аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.