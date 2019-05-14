Из харьковского аэропорта, железнодорожного вокзала и ряда домов эвакуировали людей

14 мая 2019 г. 10:45
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13 мая 16:15 в полицию поступило электронное анонимное сообщение о заминировании Харьковского аэропорта, железнодорожного вокзала, пожарной части, а также ряда домов в Харькове.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки, в сообщениях были указаны следующие адреса:

 - Слободской район, ул. Ромашкина, 1 - Международный аэропорт «Харьков»;

 - Хлодногорський район, площадь Привокзальная, 1 - «Южный

  вокзал»;

 - Основ`янський район, ул. Квиткинская, 25 - Государственная пожарно-спасательная часть № 4;

 - дом на ул. Льва Ландау, 12 в Слободском районе,

 - дом на ул. Липецкой, 146б в Киевском районе,

 - Новобаварский район, ул. Екатерининская, 8 - школа № 12.

 - дом на ул. Киевской, 22, Слободской район.

 - частный дом в пер. Рыбасовском, 98, Слободской район.

 - дом на ул. Гольдберговской, 98, Основянский район,

 - Холодногорський район, ул. Дмитриевская, 29,

 - Новобаварский район, ул. Большая Гончаровская, 7,

 - Основянский район, Нетеченская набережная, 21,

 - Новобаварский район, ул. Сущинсая, 67,

 - Новобаварский район, ул. Победителей, 8,

 - Новобаварский район, ул. Конева, 10/2.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал, пассажиры и посетители были эвакуированы.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружили.

Аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме. 

 

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