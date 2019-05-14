Из харьковского аэропорта, железнодорожного вокзала и ряда домов эвакуировали людей

13 мая 16:15 в полицию поступило электронное анонимное сообщение о заминировании Харьковского аэропорта, железнодорожного вокзала, пожарной части, а также ряда домов в Харькове.
Как сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки, в сообщениях были указаны следующие адреса:
- Слободской район, ул. Ромашкина, 1 - Международный аэропорт «Харьков»;
- Хлодногорський район, площадь Привокзальная, 1 - «Южный
вокзал»;
- Основ`янський район, ул. Квиткинская, 25 - Государственная пожарно-спасательная часть № 4;
- дом на ул. Льва Ландау, 12 в Слободском районе,
- дом на ул. Липецкой, 146б в Киевском районе,
- Новобаварский район, ул. Екатерининская, 8 - школа № 12.
- дом на ул. Киевской, 22, Слободской район.
- частный дом в пер. Рыбасовском, 98, Слободской район.
- дом на ул. Гольдберговской, 98, Основянский район,
- Холодногорський район, ул. Дмитриевская, 29,
- Новобаварский район, ул. Большая Гончаровская, 7,
- Основянский район, Нетеченская набережная, 21,
- Новобаварский район, ул. Сущинсая, 67,
- Новобаварский район, ул. Победителей, 8,
- Новобаварский район, ул. Конева, 10/2.
По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.
Персонал, пассажиры и посетители были эвакуированы.
Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружили.
Аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.