Из Харьковского апелляционного суда из-за угрозы взрыва эвакуировали более 400 человек

Информация о минировании Харьковского апелляционного суда не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, что информация о закладке взрывчатки в помещении суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни, 14 поступила в полицию сегодня, 24 сентября, с мобильного телефона от неизвестного мужчины.
Прибывшие по адресу специалисты обследовали 10 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 430 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Основянском отделе полиции.