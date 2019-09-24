 

Из Харьковского апелляционного суда из-за угрозы взрыва эвакуировали более 400 человек

24 сентября 2019 г. 18:15
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Информация о минировании Харьковского апелляционного суда не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что информация о закладке взрывчатки в помещении суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни, 14 поступила в полицию сегодня, 24 сентября, с мобильного телефона от неизвестного мужчины.          

Прибывшие по адресу специалисты обследовали 10 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 430 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Информация зарегистрирована в Основянском отделе полиции.

 

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