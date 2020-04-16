Из харьковской инфекционки сбежал больной, у которого диагностировали COVID-19

16 апреля 2020 г. 19:14
1588 просмотров

Сегодня, 16 апреля, из областной инфекционной больницы Харькова сбежал мужчина, больной на коронавирус. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, правоохранители оперативно установила его местонахождение и обеспечили его охрану до прибытия медицинского транспорта, на котором его вернули в больницу.

По данным СМИ, мужчина был доставлен в инфекционку из психиатрической больницы, где лечился от алкогольного психоза.

Напомним, что за нарушение правил карантина и обсервации предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.