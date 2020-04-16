Из харьковской инфекционки сбежал больной, у которого диагностировали COVID-19

Сегодня, 16 апреля, из областной инфекционной больницы Харькова сбежал мужчина, больной на коронавирус. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, правоохранители оперативно установила его местонахождение и обеспечили его охрану до прибытия медицинского транспорта, на котором его вернули в больницу.

По данным СМИ, мужчина был доставлен в инфекционку из психиатрической больницы, где лечился от алкогольного психоза.

Напомним, что за нарушение правил карантина и обсервации предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн.