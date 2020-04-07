Из харьковской инфекционной больницы сбежали подростки

Правоохранители разыскивают 15-летнего Дениса Цуканова и 13-летнего Максима Кучеренко, которые вечером 6 апреля самовольно покинули Харьковскую детскую инфекционную больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Приметы Максима: на вид 14-15 лет, среднего роста, волосы русые, короткие, глаза темно-зеленые.

Приметы Дениса: на вид 14-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, светлые глаза.

В полиции просят всех владеющих информацией о возможном месте пребывания ребят сообщать ее по телефону «102».

