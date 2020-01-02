Из харьковской многоэтажки во время пожара эвакуировали 7 человек

В Слободском районе в первый день нового года произошел пожар в многоэтажке.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 января в 14:04 спасателям поступило сообщение о пожаре в 14-этажном жилом доме коридорного типа на ул. Плехановской. Местные жители сообщали о возгорании в квартире на десятом этаже.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире горели мебель и домашние вещи на площади 4 кв.м.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 7 человек, из них один ребенок.

В 14:36 ​​пожар был локализован, а в 15:05 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.