Из Харьковской области в ДНР незаконно поставляли медикаменты

05 июня 2020 г. 14:05
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В Харьковской области СБУ разоблачила факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств террористической организации "ДНР".  Об этом сообщили начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook. По версии следствия, поставки организовала местная жительница, которая получала заказы от представителей так называемого "МЗ ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.

Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.

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