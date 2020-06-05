Из Харьковской области в ДНР незаконно поставляли медикаменты

В Харьковской области СБУ разоблачила факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств террористической организации "ДНР". Об этом сообщили начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook. По версии следствия, поставки организовала местная жительница, которая получала заказы от представителей так называемого "МЗ ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.

Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.