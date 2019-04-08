Из харьковской "обменки" вынесли 150 тысяч гривен

В Харькове 6 апреля ограбили обмен валют.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 7 апреля в полицию обратилась 51-летняя харьковчанка, администратор пункта обмена валют и сообщила, что 6 апреля около 21:30 двое неизвестных в подъезде дома на бульваре Мира, угрожая неизвестным металлическим предметом 53-летней женщине-кассиру, завладели ключами от пункта обмена валют.

После чего один из неизвестных остался в квартире потерпевшей, а другой проник в помещение обменки, расположенное на улице Академика Проскуры. Он забрал из сейфа деньги в сумме 150 000 гривен. Также злоумышленники украли телефон потерпевшей.

Следователем Киевского отдела было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение лиц, причастных к совершению разбоя.