Из харьковской школы эвакуировали более 600 человек

25 мая 2019 г. 9:50
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Информация о минировании школы в Шевченковском районе Харькова не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в школе по улице Тобольской поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.

На место выезжали полицейские, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты осмотрели 1400 кв. метров помещений и 1100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 638 человек. 

Никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

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