Из харьковской школы эвакуировали более 600 человек

Информация о минировании школы в Шевченковском районе Харькова не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в школе по улице Тобольской поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.
На место выезжали полицейские, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Специалисты осмотрели 1400 кв. метров помещений и 1100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 638 человек.
Никаких взрывчатых веществ не обнаружили.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.