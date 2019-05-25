Из харьковской школы эвакуировали более 600 человек

Информация о минировании школы в Шевченковском районе Харькова не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в школе по улице Тобольской поступило на электронный адрес полиции 24 мая в 10:38.

На место выезжали полицейские, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты осмотрели 1400 кв. метров помещений и 1100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 638 человек.

Никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.