 

Из недостроенного дома спасли мужчину без сознания

09 августа 2019 г. 15:15
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Сегодня, 9 августа в 8:13 медикам скорой помощи поступил вызов в Харьковский район по поводу обнаружения 42-летнего мужчины без сознания в недостроенном доме.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бригада медиков, прибывшая на вызов, нашла мужчину на втором этаже недостроенного дома в бессознательном состоянии после серии эпилептических припадков.

Чтобы гарантированно и максимально осторожно снять пострадавшего для госпитализации, медики обратились к сотрудникам ГСЧС, благодаря которым мужчину доставили к карете «скорой», где ему была оказана медицинская помощь.

 Затем мужчину отвезли в Областную клиническую больницу Харькова.

 

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