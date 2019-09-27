Из общежития харьковского ВУЗа из-за угрозы взрыва эвакуировали почти 700 человек

Информация о минировании здания одного из общежитий ХНПУ им. Сковороды Харькова не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что сообщение о закладке взрывчатки в здании одного из общежитий вуза Харькова поступило в полицию 27 сентября.

Специалисты обследовали 34 475 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 670 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.