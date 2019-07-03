 

Из пяти харьковских отелей эвакуировали людей

03 июля 2019 г. 10:40
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2 июля в Харькове искали взрывчатку в 5 отелях.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Согласно информации в сводке, в 12:40 в полицию поступило анонимное электронное сообщение о закладке взрывчатки в отелях, расоложенных по следующим адресам:

- Шевченковский район, ул. Науки, 21 - отель «Националь».

- Дергачевский район, Малая Даниловка - отель «Баден - Баден».

- Слободской район, площадь Защитников Украины, 17а - отель «Деголь».

- Немышлянский район, ул. Льва Ландау, 151В - отель «Артуа».

- Киевский район, ул. Матюшенко, 14 - отель India Palac.

По указанным адресам выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал, посетители и жители эвакуировались.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий никаких взрывных устройств не обнаружили.

 

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