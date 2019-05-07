Из пяти харьковских отелей и одного учебного заведения эвакуируют людей

07 мая 2019 г. 15:35
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В 5 отелях и учебном заведении в Харькове ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 мая в 12:10 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении по улице Шевченко, а также в гостиницах на улице Шевченко, Академика Проскуры, Алчевских, проспекте Гагарина и Независимости.

По адресу выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас из всех указанных заведений проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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