Из пяти харьковских отелей и одного учебного заведения эвакуируют людей

В 5 отелях и учебном заведении в Харькове ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 мая в 12:10 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении по улице Шевченко, а также в гостиницах на улице Шевченко, Академика Проскуры, Алчевских, проспекте Гагарина и Независимости.

По адресу выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас из всех указанных заведений проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.