Из ряда зданий в Харькове эвакуируют людей: ищут взрывчатку

На харьковском железнодорожном вокзале и ряде других объектов города ищут взрывчатку.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции.

По всем адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится осмотр помещений и прилегающей территории.