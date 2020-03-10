Из ряда зданий в Харькове эвакуируют людей: ищут взрывчатку

10 марта 2020 г. 17:17
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На харьковском железнодорожном вокзале и ряде других объектов города ищут взрывчатку.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции.

По всем адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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