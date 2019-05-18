Из торговых центров в Харькове эвакуировали более 7000 человек

Полиция проверила информацию о минировании 19 торговых центров в Харькове, которая поступила на электронный адрес ГУНП в Харьковской области 17 мая около 15:00.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, взрывчатку искали в торговых центрах на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.

На местах работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и специалисты взрывотехники.

Специалисты-взрывотехники обследовали 390958 кв. метров помещений и 30 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 7020 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.