 

Из трех харьковских ВУЗов из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали десятки человек

01 августа 2019 г. 9:45
1 просмотр

Информация о заминировании трех харьковских вузов не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции, поступили в полицию днем 31 июля. 

На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. 

Специалисты обследовали 23400 кв. метров помещений и более 25600 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 43 человекак. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Киевского отделов полиции. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.