Из трех харьковских ВУЗов из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали десятки человек

Информация о заминировании трех харьковских вузов не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции, поступили в полицию днем 31 июля.

На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 23400 кв. метров помещений и более 25600 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 43 человекак.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Киевского отделов полиции.