Из водоема достали тело утонувшего рыбака

14 марта 2019 г. 17:09
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13 марта в 7:45 спасателям поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Вязовое Протопоповского сельского совета Дергачевского района пропал мужчина - местный житель, 1952 года рождения, который отправился на рыбалку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели предположили, что по всем признакам, которые остались на месте происшествия, мужчина утонул.

Для поисков тела была привлечена группа водолазов ГСЧС.

14 марта водолазы нашли тело утопленника подо льдом.

Его доставили на берег.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

 

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