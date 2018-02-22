Из-за аварии на тепломагистрали в двух районах Харькова более 400 жилых домов остались без тепла и горячей воды

22 февраля 2018 г. 15:16
1435 просмотров

В Харькове более 400 жилых домов из-за аварии на тепломагистрали остались без тепла и горячей воды, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети», порыв произошел на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5.

Как сообщалось , авария на тепломагистрали произошла сегодня утром в районе Шатиловки в Шевченковском районе.

 На данный момент на месте аварии работают несколько бригад. Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет произведено вскрытие трассы и ликвидация дефекта. Как отметили на предприятии, согласно нормам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки потребуется от 8 до 12 часов. 

На данный момент тепло и горячая вода не подаются более чем в 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах. 

В Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, 5 школах, 4 детсадах и 16 медицинских учреждениях; без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы. В Шевченковском районе без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.