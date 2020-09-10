Из-за бушующих в американском штате пожаров небо стало красным: опубликованы фото

Американский штат Орегон охватили пожары, вследствие чего небо над ним приобрело багровый оттенок.

Небо над американским штатом стало красным из-за огня. Десятки тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома.

По их словам, стихийного бедствия таких масштабов в регионе до сих пор не было. Десятки тысяч жителей вынуждены были эвакуироваться.

Пользователи сети публикуют фото и видео кроваво-красного неба из-за полыхающих в штате пожаров.

В СМИ кадры красной мглы с места катастрофы назвали "адом на земле".

Напомним, из-за аномальной жары в США бушуют крупные пожары. Так, в штате Калифорния охваченная огнем площадь в текущем году превысила 881,4 тысячи гектаров, а количество очагов возгорания достигло 7563.