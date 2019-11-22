Из-за ЧП с самолетом в одесском аэропорту отменены авиарейсы

Международный аэропорт "Одесса" в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Одессу (рейс TK465), выпустил NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов), согласно которому, аэродром будет закрыт до 18:00.

Как сообщили в аэропорту "Одесса" агентству "Интерфакс-Украина", в настоящее время там ожидают инженера Turkish Airlines для транспортировки воздушного судна.

Причиной аварийно посадки, по словам представителя аэропорта, стали метеоусловия.

"Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", - сказал он.

Как сообщается, пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, должны обратиться к авиакомпаниям.

Кроме того, в аэропорту добавили, что причиной инцидента, который произошел на взлетно-посадочной полосе с самолетом бизнес-авиации накануне, в четверг, была техническая неисправность.