Из-за горевшей сухой травы в Чугуеве от огня пострадал жилой дом

В результате возгорания сухостоя огонь повредил дом, расположенный на улице Зеленая Долина в Чугуеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сухая трава горела на площади 80 кв.м.

Огонь вплотную подошел к дому № 21 и нанес ущерб его крыше и внешней облицовке.

Прибывшие на вызов пожарные потушили пожар дома на площади всего 1 кв.м. и спасли его от дальнейших повреждений.

Возгорание сухостоя спасатели также ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС, всего за прошедшие сутки спасатели 14 раз выезжали на тушение горения сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.

Суммарная площадь горения составила около 3 га.

По информации спасателей, причиной пожаров стала человеческая небрежность и пренебрежение правилами пожарной безопасности.