Из-за халатности родителей в медицинские учреждения накануне попали двое детей

25-летняя мать оставила без присмотра свою семимесячную дочь, а та опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ребенок в детских ходунках просто зашел на кухню, и этого момента хватило, чтобы девочка получила травмы средней тяжести.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В тот же вечер в больницу города попал еще один ребенок. И также из-за халатности родителей. В полицию позвонила 30-летняя харьковчанка, которая сообщила, что на улице шляется нетрезвая парочка с маленьким ребенком на руках.

Карина Курбанова, пресс офицер патрульной полиции Харькова

Дитина знаходилася на руках саме у чоловіка. Коли патрульні почали спілкуватися, поведінка чоловіка була агресивною, він нецензурно висловлювався як в бік поліцейських, так і в бік оточуючих громадян, які знаходилися поруч, чинив опір поліцейським діям.

В ходе проверки выяснилось, что девочка возрастом чуть старше годика находилась на улице с матерью и ее 35-летним сожителем.

Более того, некоторые свидетели сообщали, что мать хвасталась им, что поила девочку пивом, чтобы ребенок не болел и хорошо спал.

На место происшествия патрульные вызвали бригаду скорой медицинской помощи, чтобы осмотреть ребенка, а также специалистов ювенальной превенции.

В отношении 33-летней женщины полицейские составили административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Ее санкция предусматривает наказание в виде предупреждения или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

В отношении мужчины следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины - это сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Девочку доставили в 19-ю больницу города Харькова. Сейчас ее судьбу будет решать ювенальная превенция.