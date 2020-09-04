Из-за масштабных пожаров в Двуречанском районе объявлен режим ЧС

В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

«В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», - написал он на своей странице в Фейсбук.

Напомним, как сообщалось, по состоянию на 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка Дввуречанского района ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.