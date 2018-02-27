Из-за "минирования" торгового центра "Магелан" на Окружной эвакуировали 1300 человек

27 февраля 2018 г. 20:24
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Информация о заминировании торгового цента «Магелан» не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации  ГУНП в Харьковской области.

Эксперты осмотрели 30000 кв. метров помещений, 2800 кв. метров территории, эвакуировали 1300 граждан.

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, что сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здания, расположенного по адресу: Кольцевой Шлях, 4-А, поступило в полицию сегодня в 15.50.

Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и эксперты -взрывотехники.

Правоохранители устанавливают злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

 

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