Из-за "минирования" торгового центра "Магелан" на Окружной эвакуировали 1300 человек

Информация о заминировании торгового цента «Магелан» не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Эксперты осмотрели 30000 кв. метров помещений, 2800 кв. метров территории, эвакуировали 1300 граждан.

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, что сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здания, расположенного по адресу: Кольцевой Шлях, 4-А, поступило в полицию сегодня в 15.50.

Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и эксперты -взрывотехники.

Правоохранители устанавливают злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о заминировании.