Из-за нелегального подключения газа под Харьковом сгорел дом и погибла женщина

Накануне в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме, что находится в пгт Высокий.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей дом горел почти весь. Площадь пожара составила около 150 кв.м. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело женщины 1957 года рождения, которая оказалась матерью владельца дома.

Как сообщили на странице компании "Харьковгаз" в Facebook, пожар произошел из-за разгерметизации резинового шланга с газом. Выяснилось, что ранее жилье было отключено от распределительной системы. Хозяин не стал обращаться в компанию, а решил "справиться с проблемой" своими силами. Мужчина проложил резиновый шланг и присоединил его к системе. Трубка разгерметизировалась, из-за чего и вспыхнул пожар.