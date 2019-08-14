 

Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях Украины

14 августа 2019 г. 10:00
Источник: Интерфакс-Украина
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В результате осложнения погодных условий, таких как дождь, гроза, град, порывы ветра, по  состоянию на утро среды обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 105, Львовская - 40, Черновицкая - 26, Киевская - 24 и Житомирская – 10", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в Черниговской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях сильный ветер и град повредили крыши жилых домов, муниципальных зданий и повалили деревья. В Черниговской и Черновицкой областях всего убрали 41 поваленное дерево.

 

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