Из-за непогоды в Украине без света остаются 200 населенных пунктов

07 февраля 2020 г. 9:50
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В Украине из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в восьми областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, из-за шквального ветра и налипания мокрого снега остаются обесточенными 203 населенных пункта в восьми областях, а именно: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16, Николаевская - 11, Черновицкая - 11, Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецка - 7.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, по данным ГСЧС Украины, за сутки, 6 февраля, спасатели оказали помощь в буксировке 223 транспортных средств, в которых находилось 470 человек, а также убрали 72 дерева, поваленных в результате непогоды.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 7 февраля в большинстве областей Украины  ожидается сильный ветер, осадки постепенно прекратятся, однако похолодание будет усиливаться. 

 

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