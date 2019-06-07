Из-за непогоды в Украине водой затопило три области

Из-за ухудшения погодных условий в трех областях Украины подтоплены дома в ряде населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, затопило Ивано-Франковскую, Херсонскую и Кировоградскую области.

В Ивано-Франковской области были подтоплены 39 жилых домов 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах на территории Косовского, Коломыйского, Снятинского, Городенковского и Тлумацкого районов.

В частности, в одном из сел Косовского района был частично разрушен жилой дом и мост через ручей Озерный.

В селе Дубрава Тлумацкого района произошел сдвиг почвы на автодорогу государственного значения Ивано-Франковск – Тернополь. Как отметили в ГСЧС, проезд транспортных средств обеспечен.

Также в результате непогоды были разрушены 3 автомобильных переезда на автодорогах местного значения сел Гордакив, Кичера и Гаврила Косовского района.

По состоянию на 11:00 в связи с набежавшей паводковой водой реки Турка на территории Снятинского района наблюдаются подтопления 45 домохозяйств в пгт Заболотов и 10 дворов в с. Тулуков, без подтоплений жилых домов.

Осадки отсутствуют, уровень воды спадает, отметили в ГСЧС.

Сейчас спасатели откачивают воду с подтопленных участков.

В Херсонской области были подтоплены 150 домохозяйств в селе Новая Маячка Олешковское района. По данным спасателей, по состоянию на 11:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 105 приусадебных участков.

В Кировоградской области были подтоплены 20 жилых домов и 48 приусадебных участков. По состоянию на 11:00 остаются подтопленными 2 жилых дома и 7 домохозяйств. Уровень воды постепенно спадает, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, вчера в Кировоградский и Винницкой области из-за резкого изменения погоды водой подтопило более 40 жилых домов, а также приусадебные участки и подвальные помещения.

Также в ночь с 5 на 6 июня в результате осложнения погодных условий были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: в Херсонской, Черкасской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Кировоградской и Волынской областях.