Из-за ночного поджога на автостоянке сгорело две машины

Сегодня, 11 апреля, в 3:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на автомобильной стоянке гаражно-строительного кооператива, что находится по адресу: пер. Титаренковский, 8.

Как сообзили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем были полностью охвачены автомобили Toyota Camry 2013 выпуска и "ВАЗ" 21115 на площади 10 кв.м. Кроме того, от огня частично пострадали припаркованные рядом автомобили Infiniti, Nissan Juke и "ВАЗ" 2101. Пожарные немедленно приняли меры по тушению огня и уже в 3:41 ликвидировали пожар. Причина - поджог.